Нужен программист хорошо знающий друпал+парсинг

В аутсорс-компанию требуется веб-разработчик для удаленной работы. Требования к кандидатам: - Уверенные знания PHP, JS, CSS и HTML - Drupal 5, 6 — на уровне написания модулей, вёрстки и создания сайтов с views и cck - Быть онлайн ...
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ТЗ приложил.
Требование к исполнителю:
Частый онлайн
Своевременное выполнение задание, в случае задержки исполнения работы и не выхода на связь более 1 дня, я имею права, отказаться от исполнителя, не зависимо от того на какой стадии находится работа. (жесткое правило из-за того, что слишком часто попадаются те кто задерживает или ничего не делает).
Обязательно наличие отзывов.
Посмотрев наши отзывы я думаю у Вас не будет сомнений, что мы оплатим, поэтому от Вас тоже требуется серьёзный подход.
Цены прошу предлагать оптимальные без завышения.
Сотрудничество планируется долгосрочное, задание как Вы посмотрите не одно, оплата будет происходить поэтапно, сделал 1 этап мы оплатили и т.д.
Связь icq 293899
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