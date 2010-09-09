Нужен программист хорошо знающий друпал+парсинг

Веб-программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
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ТЗ приложил.

Требование к исполнителю:

Частый онлайн

Своевременное выполнение задание, в случае задержки исполнения работы и не выхода на связь более 1 дня, я имею права, отказаться от исполнителя, не зависимо от того на какой стадии находится работа. (жесткое правило из-за того, что слишком часто попадаются те кто задерживает или ничего не делает).

Обязательно наличие отзывов.

Посмотрев наши отзывы я думаю у Вас не будет сомнений, что мы оплатим, поэтому от Вас тоже требуется серьёзный подход.

Цены прошу предлагать оптимальные без завышения.

Сотрудничество планируется долгосрочное, задание как Вы посмотрите не одно, оплата будет происходить поэтапно, сделал 1 этап мы оплатили и т.д.

Связь icq 293899

13 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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