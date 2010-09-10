Разработчик Flex

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Для проекта под социальные сети требуется опытный разработчик Flex.

Требования:

Опыт разработки на Flex от года

Знание Flex Sdk 3.5, 4.1

Оперативность, постоянная доступность в Skype в рамках согласованного графика.

Приветствуется:

Опыт работы с системами контроля версий (mercurial)

Владение одним из фреймворков для Flex

Навыки разработки автоматизированных тестов

Наличие рабочих проектов на Flex

Оплата указана из расчёта месячной ставки при загрузке на полный рабочий день

13 лет назад
ExoProject
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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