В аутсорс-компанию требуется веб-разработчик для удаленной работы. Требования к кандидатам: - Уверенные знания PHP, JS, CSS и HTML - Drupal 5, 6 — на уровне написания модулей, вёрстки и создания сайтов с views и cck - Быть онлайн ...
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Для проекта под социальные сети требуется опытный разработчик Flex.
Требования:
Опыт разработки на Flex от года
Знание Flex Sdk 3.5, 4.1
Оперативность, постоянная доступность в Skype в рамках согласованного графика.
Приветствуется:
Опыт работы с системами контроля версий (mercurial)
Владение одним из фреймворков для Flex
Навыки разработки автоматизированных тестов
Наличие рабочих проектов на Flex
Оплата указана из расчёта месячной ставки при загрузке на полный рабочий день
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