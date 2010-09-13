Верстальщик сайтов

$1160
Веб-программированиеЗакрытнет заявок77 просмотров
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Обязанности:

Поддержка сайтов компании (5 сайтов компании), наполнение сайтов: новости, изменения информации о продукте, новые продукты/услуги

Публикация фото на сайтах

Добавление новых страниц

Добавление новых сервисов

Требования:

Знание на хорошем уровне PHP, MySQL, HTML, CSS

Желательно знание java script

Наличие готовых, рабочих проектов (портфолио)

Желателен опыт работы верстки шаблонов сайтов под популярные CMS (Joomla, Wordpress, 1C Битрикс)

Желателен опыт участия в разработке проектов online-поддержки

Валидная верстка

Наличие проектов с "0" на PHP будет вашим преимуществом

Оперативность в работе, быстрое погружение в задачи

Исполнительность, дисциплинированность

Условия:

офис ст. м. Тульская

пятидневка, с 9-00 до 18-00

З\п 35 000 руб.

13 лет назад
Pnevmotehnika
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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