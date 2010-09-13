Верстальщик сайтов

Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта. Сайт готов и эксплуатируется, ссылку вышлю в личку заинтересованным. Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Поддержка сайтов компании (5 сайтов компании), наполнение сайтов: новости, изменения информации о продукте, новые продукты/услуги
Публикация фото на сайтах
Добавление новых страниц
Добавление новых сервисов
Требования:
Знание на хорошем уровне PHP, MySQL, HTML, CSS
Желательно знание java script
Наличие готовых, рабочих проектов (портфолио)
Желателен опыт работы верстки шаблонов сайтов под популярные CMS (Joomla, Wordpress, 1C Битрикс)
Желателен опыт участия в разработке проектов online-поддержки
Валидная верстка
Наличие проектов с "0" на PHP будет вашим преимуществом
Оперативность в работе, быстрое погружение в задачи
Исполнительность, дисциплинированность
Условия:
офис ст. м. Тульская
пятидневка, с 9-00 до 18-00
З\п 35 000 руб.
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