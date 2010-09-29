Веб-программист: верстка макета, кодинг на ModX

ТЗ приложил. Требование к исполнителю: Частый онлайн Своевременное выполнение задание, в случае задержки исполнения работы и не выхода на связь более 1 дня, я имею права, отказаться от исполнителя, не зависимо от того на какой стадии находится работа. ...