Веб-программист: верстка макета, кодинг на ModX

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Php 5+, SQL, ajax, javascript, jquery, css2+, html-верстка, ModX

ModX - знать идеально! верстать любые по сложности макеты, хорошо знать ajax, jquery!

Для постоянной удаленной работы требуется!

приветствуется знание техн. англ., 1с-битрикс

Необходимо быть постоянно на связи, соблюдать сроки, быть инициативным!

Оплата ежемесячно!

Испытательный срок 3 месяца (от 200$ в месяц).

После 3-х месяцев базовая зарплата от 400$, далее рост зарплаты гарантирую!

при большой нагрузке - премии!

P.S. Работа всерьез и надолго!

В дальнейшем 100% предложение на работу в офисе!

MODX
13 лет назад
htm-group
Норманн 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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