Требуется профи по джумле

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Проект: www.v7zvezd.ru

Движок: Джумла

Задачи. Работа сдельная. Постоянное сотрудничество по модернизацию и развитию проекта.

Условия: 1 тестовое задание (с оплатой).

ТЕСТОВАЯ ЗАДАЧА: внедрение полноценной фотогалереи на основе готового макета!

От Вас:

- цена

- сроки

Требования:

1. Опыт работы

2. Соответствующие рынку цены (рост оплаты по мере развития проекта)

3. Энтузиазм и креативность

4. Трудолюбие

5. Ответственность

13 лет назад
richalex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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