Ищем PHP-программиста на постоянку

$1500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок1093 просмотра
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В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка для автоматической генерации сайтов.

Требования :

Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка.

Понимание и использование ООП.

Опыт работы с линуксом.

JavaScript – jQuery, extjs

MySQL применительно к использованию в высоконагруженных веб-проектах.

SVN/CVS/git

Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber.

Задачи:

Разработка высокотехнологичных веб-приложений. У нас ведется разработка и эксплуатация собственных проектов. Не аутсорс. В дальнейшем обязателен карьерный рост и повышение зарплаты. Это будет очень и очень интересная работа. Вы получите очень серьезные знания в автоматическом анализе веб-контента, построения распределенных и гетерогенных веб-приложений. Вы научитесь обрабатывать базы с миллионами записей. А так же вы получите бесценный опыт по серьезной разработке. Через 2-3 месяца вы будете знать что такое проектирование, OOP на практике, UML, SCRUM, и жизненный цикл программного обеспечения. Бесценные знания, которые сразу же поднимут вашу планку зарплаты, которые невозможно получить занимаясь фрилансом и разработкой сайтов-визиток.

Кто нам не нужен: Те, кто не готов работать каждый день больше 2 часов. Те, кто забывает о работе, переступая порог офиса. Те, у кого регулярно болеют и умирают бабушки. Те, кто слово "Надо" ставят ниже похода в кино с девушкой. Те, у кого 5 раз на дню ломается интернет, выключается свет и сгорает компьютер.

Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.

Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.

PHP
13 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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