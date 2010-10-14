Ищем PHP-программиста на постоянку

Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта. Сайт готов и эксплуатируется, ссылку вышлю в личку заинтересованным. Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка для автоматической генерации сайтов.
Требования :
Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка.
Понимание и использование ООП.
Опыт работы с линуксом.
JavaScript – jQuery, extjs
MySQL применительно к использованию в высоконагруженных веб-проектах.
SVN/CVS/git
Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber.
Задачи:
Разработка высокотехнологичных веб-приложений. У нас ведется разработка и эксплуатация собственных проектов. Не аутсорс. В дальнейшем обязателен карьерный рост и повышение зарплаты. Это будет очень и очень интересная работа. Вы получите очень серьезные знания в автоматическом анализе веб-контента, построения распределенных и гетерогенных веб-приложений. Вы научитесь обрабатывать базы с миллионами записей. А так же вы получите бесценный опыт по серьезной разработке. Через 2-3 месяца вы будете знать что такое проектирование, OOP на практике, UML, SCRUM, и жизненный цикл программного обеспечения. Бесценные знания, которые сразу же поднимут вашу планку зарплаты, которые невозможно получить занимаясь фрилансом и разработкой сайтов-визиток.
Кто нам не нужен: Те, кто не готов работать каждый день больше 2 часов. Те, кто забывает о работе, переступая порог офиса. Те, у кого регулярно болеют и умирают бабушки. Те, кто слово "Надо" ставят ниже похода в кино с девушкой. Те, у кого 5 раз на дню ломается интернет, выключается свет и сгорает компьютер.
Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.
Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.
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