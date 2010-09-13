Разыскивается программист для регулярной работы

Для нескольких стартапов нужен человек на постоянную удаленную работу Планируем наладить сотрудничество на долгие годы. Рассматриваем только специалистов на Питоне и Руби. Ответ присылайте в следующей форме: - Язык - Примеры работ - Город - Сколько времени можете уделять в неделю (если ...