Специалист-разработчик (Администратор)

Требуется сотрудник технического отдела. Задачи:

- работа с верстальщиком: постановка задачи, прием работы

- работа с ПО: администрирование движка, решение технических проблем

- работа с почтой, настройка аккаунтов..

- решение некоторых вопросов с сервером

и т.д. Т.е. технический специалист, выполняющий множество функций.

Требования:

1. html, в том числе верстка на div обязательно - очень высокий уровень

java script, php - можно средний уровень

фотошоп, корел - можно на начальном уровне

работа c консолью сервера по ssh - желательно.

2. Обязательны сообразительность и обучаемость. Информации много, вопросов, требующих решения, так же много - в основном нужно думать и искать решения, готовых часто нет.

3. Присутствие on-line, оперативная работа 8 часов / день с 08.00 до 17.00 по МСК - обязательно

4. Отсутствие другого места работы

Оплата: 18 000 руб/мес. Варианты: пластиковая карта ВТБ24, любые электронные валюты.