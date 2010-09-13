Необходим специалист CMS 1C-Bitrix

Здравствуйте, Нужен программист для обслуживания проекта zadanie.ua. Сайт полностью создан и работает. Но есть мелочи которые нужно исправить или поменять, которые возникли в процессе тестирования. Нужен человек из ОДЕССЫ! Ваша работа буждет состоять из: 1)Доработка/исправление действующих неисправностей. 2)Устанение неисправностей которые ...