Ищу php-программиста для постоянного сотруднич.

В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка для автоматической генерации сайтов. Требования : Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка. Понимание и использование ООП. Опыт работы с линуксом. JavaScript – jQuery, extjs MySQL применительно к ...
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Ищу удаленного сотрудника, на которого можно будет положиться на 200%. Работа будет не постоянно, в среднем, если распределять нагрузку, то на половину дня. Но нужно, чтобы вы были каждый день, чтобы мы знали – когда вы появитесь, чтобы обсудить ряд вопросов. В целом — это мелкие задачи, но в достаточном количестве.
Мы — агентство интернет-рекламы, соответственно штат состоит из специалистов и менеджеров. При этом, периодически всплывает необходимость что-то скорректировать на сайтах, с которыми работаем, поставить статистику, добавить некоторые элементы. Иногда – небольшие внутренние работы (к примеру, подправить написанный парсер). В ваши обязанности будет входить реализация подобных изменений. Платформы разные, от простых сайтов на html до Битрикса, UMI и т.п.
Нужно, чтобы вы знали:
- html, css (навыки верстки), php, mysql. Если разбираетесь с javascript, тоже будет определенным плюсом.
- приветствуется знание CMS 1С-Битрикс.
Требования:
- все работы будут вестись на уже работающих сайтах. Поэтому, если "семь раз отмерь, один раз отрежь" – про вас, вы именно тот, кто нам нужен.
- быть на связи в оговоренное время. Мне важно, чтобы в рабочие дни вы были на связи. Если учитесь, то без проблем, со второй половины дня. Если во вторую половину дня планируете заниматься чем-то другим, без проблем! Главное, чтобы ваше исчезновение не было как снег на голову, а «запланированные» происходили не каждые две недели.
Если вам свойственно пропадать более 1 часа без предупреждения, то у нас ничего не получится.
В общем, работа удаленная, но нужен именно внештатный сотрудник, а не программист-фрилансер.
Оплата на начало – 7 000 рублей в месяц. При увеличении объема работа, если друг друга будем устраивать – поднимем и ее. Через некоторое время возможен перевод графика на полный рабочий день.
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