PHP программист для длительного сотрудничества

Здравствуйте.

Нужен опытный PHP, MySQL, Javascript (Ajax, jQuery) программист со знаниями основ HTML, CSS для длительного сотрудничества.

Исполнитель должен иметь:

1) опыт создания собственных CMS на php, javascript, mysql;

2) читабельный оптимизированный php, js код;

Также ценю ответственность, исполнительность (если Интернет у вас часто "отключают", то не тратьте время), желание дополнить проект своими идеями, своими предложениями.

Со своей стороны обязуюсь:

1) вовремя выплачивать обещанные деньги;

2) писать и обговаривать детально все ТЗ;

В общем ищу адекватного, надежного, ответственного исполнителя, со стальными нервами и желающего доводить все проекты до совершенства.

Желательно, чтобы вы были постоянно онлайн в Skype.

Скидывайте ссылки на портфолио (желательно рабочие сайты, и что вы делали там).

Указывайте цену работы в час/месяц.