PHP программист для длительного сотрудничества

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок389 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужен опытный PHP, MySQL, Javascript (Ajax, jQuery) программист со знаниями основ HTML, CSS для длительного сотрудничества.

Исполнитель должен иметь:

1) опыт создания собственных CMS на php, javascript, mysql;

2) читабельный оптимизированный php, js код;

Также ценю ответственность, исполнительность (если Интернет у вас часто "отключают", то не тратьте время), желание дополнить проект своими идеями, своими предложениями.

Со своей стороны обязуюсь:

1) вовремя выплачивать обещанные деньги;

2) писать и обговаривать детально все ТЗ;

В общем ищу адекватного, надежного, ответственного исполнителя, со стальными нервами и желающего доводить все проекты до совершенства.

Желательно, чтобы вы были постоянно онлайн в Skype.

Скидывайте ссылки на портфолио (желательно рабочие сайты, и что вы делали там).

Указывайте цену работы в час/месяц.

PHP
10 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Ищем PHP-программиста на постоянку

    $1500

    В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка для автоматической генерации сайтов. Требования : Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка. Понимание и использование ООП. Опыт работы с линуксом. JavaScript – jQuery, extjs MySQL применительно к ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист для обслуживания сайта в Одессе

    Здравствуйте, Нужен программист для обслуживания проекта zadanie.ua. Сайт полностью создан и работает. Но есть мелочи которые нужно исправить или поменять, которые возникли в процессе тестирования. Нужен человек из ОДЕССЫ! Ваша работа буждет состоять из: 1)Доработка/исправление действующих неисправностей. 2)Устанение неисправностей которые ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу php-программиста для постоянного сотруднич.

    $250

    Ищу удаленного сотрудника, на которого можно будет положиться на 200%. Работа будет не постоянно, в среднем, если распределять нагрузку, то на половину дня. Но нужно, чтобы вы были каждый день, чтобы мы знали – когда ...

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим специалист CMS 1C-Bitrix

    $500

    Здравствуйте. Необходим на удаленную работу сертифицированный специалист CMS 1C-Bitrix. Требования: * опыт работы с данной системой управления * наличие портфолио Характер задач от мелких доработок до реализации проектов на CMS 1C-Bitrix. С ув. команда TransWrite П.С.: ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист-разработчик (Администратор)

    $600

    Требуется сотрудник технического отдела. Задачи: - работа с верстальщиком: постановка задачи, прием работы - работа с ПО: администрирование движка, решение технических проблем - работа с почтой, настройка аккаунтов.. - решение некоторых вопросов с сервером и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик сайтов

    $1160

    Обязанности: Поддержка сайтов компании (5 сайтов компании), наполнение сайтов: новости, изменения информации о продукте, новые продукты/услуги Публикация фото на сайтах Добавление новых страниц Добавление новых сервисов Требования: Знание на хорошем уровне PHP, MySQL, HTML, CSS ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист (Ruby on Rails или Python/Django)

    Для нескольких стартапов нужен человек на постоянную удаленную работу Планируем наладить сотрудничество на долгие годы. Рассматриваем только специалистов на Питоне и Руби. Ответ присылайте в следующей форме: - Язык - Примеры работ - Город - Сколько времени можете уделять в неделю (если ...

    PythonDjango
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется профи по джумле

    Проект: www.v7zvezd.ru Движок: Джумла Задачи. Работа сдельная. Постоянное сотрудничество по модернизацию и развитию проекта. Условия: 1 тестовое задание (с оплатой). ТЕСТОВАЯ ЗАДАЧА: внедрение полноценной фотогалереи на основе готового макета! От Вас: - цена - сроки Требования: 1. Опыт работы 2. Соответствующие рынку цены (рост оплаты ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад