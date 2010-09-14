Разработчик PHP/Zend Framework

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Для удаленной работы над проектами требуется разработчик:

з.п. от 45 000 руб. / мес.

Требования к кандидату:

- Хорошее знание Zend FW и опыт работы с ним от 2-x лет.

- Знание JS/Jquery.

- Хорошее знание Mysql, опыт проектирования и оптимизации баз, построения, оптимизация и переписывание сложных запросов.

- Опыт использования memcached и Zend Cache в проектах.

- Опыт проектирования сайтов с высокой посещаемостью.

- Умение читать чужой код.

- Наличие стабильного интернета и скайпа.

- Умение работать в команде и четко придерживаться сроков по своим задачам.

PHP
13 лет назад
kondratiy2
Машуков 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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