Программист MySQL+PHP, jQuery

В долгосрочный проект требуется человек, способный как минимум:

1.Разбираться в структуре СУБД и уметь ее изменять

2.Написать веб-интерфейс на PHP, по заданным параметрам

3.Уметь грамотно составлять оптимальные SQL запросы

К сожалению, печальный опыт подсказывает, что кандидату необходимо выполнить тестовое задание:

Разработать структуру для следующей системы: Есть товары, с характеристиками (наименование, цена), товары объединены в подгруппы и группы. Группы — алкоголь, хлебобулочные товары, овощи. Подгруппы (для группы алкоголь) — пиво, вино, крепкий алкоголь и т.д. Товары хранятся на складах. Кроме того, товары привязаны к магазинам. Есть пользователи системы и каждого из них надо ограничить — он видит только заданные ему группы-подгруппы, склады и магазины.

Написать запрос, примерно такой — показать все товары доступные пользователю, пришедшие в магазин Х со склада Y.

Написать что-нибудь по этой базе на PHP для оценки стиля и читаемости кода. Либо предоставить куски ранее написанного кода.

Если есть какие-либо наработки, в полной мере отображающие Ваши умения в нужных областях, тестовое задание можно заменить на примеры из предыдущих проектов, с краткими пояснениями. Сразу хочу сказать, что нужен специалист высокого уровня, обучаться с нуля нет возможности. Первоначально весь код будет тщательно и придирчиво просматриваться, так что критерия «работает» не достаточно.

Обязательные требования — наличие интернета и присутствие онлайн в оговоренные часы. Самодисциплина, ответственность и предсказуемость. Отсутствие несчастной любви и прочих «уважительных» обстоятельств срыва оговоренных сроков.

Проект длительный, оплата почасовая. Пишите сколько примерно времени вам необходимо на выполнение каждого задания и желаемую оплату в час.