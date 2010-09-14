Требуется PHP/Web программист

Здравствуйте. Нужен опытный PHP, MySQL, Javascript (Ajax, jQuery) программист со знаниями основ HTML, CSS для длительного сотрудничества. Исполнитель должен иметь: 1) опыт создания собственных CMS на php, javascript, mysql; 2) читабельный оптимизированный php, js код; Также ценю ответственность, исполнительность (если ...
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Требуется надежный человек с опытом работы. Основные требования - скорость, качество, надежность.
Основная работа, совмещение невозможно. Необходимо умение работать над несколькими задачами, отвлекаться на выполнение мелких.
Работа связана с написанием консольных скриптов (регалок, парсилок), иногда посложнее, иногда с веб-интерфейсом.
Обязателен опыт программирования на PHP, работы с большими БД (MySQL). Знания jQuery, верстки привествуются.
Наличие телефона, аськи, скайпа, и, главное, непропадающего в течение дня интернета, обязательно.
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