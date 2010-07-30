outsider1987

Веб верстальщик (CSS + Желательно JavaScript) Требуется сотрудник в штат на постоянную работу skype: palmary-tour
- $1000HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Верстка Skype: palmary-tourHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Описание: ***** Сайт будет на нескольких языках. Главный модератор добавляет информацию на русском. После готовности оповещает модераторов-переводчиков. Переводчик входит на сайт в свой языковой раздел, видит текст на русском, переводит его, только после этого - публикует. ***** Главный модератор не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется на постоянную работу программист со знанием: PHP,HTML,CSS. Свяжитесь с нами по Skype: outsider87m ICQ:377081720 Ждем вас !Веб-программирование20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно привязать сверстанный дизайн к движку Shop-Script 1.24 Мой скайп: outsider87mВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно сделать верстку для движка Shop-Script 1.24 Мой скайп: outsider87mHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется опытный программист для создания Интернет проекта ! Лимит на работку Интернет проекта 2000$ Требование cms: возможность для пользователей регистрации доменов 3 уровня и логическая связь между всеми ними; просмотр видео в формате HD и аудио-файлов; ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать точно такой сайт www.pantourist.ru Скайп: outsider87mДизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Срочно требуется опытный программист со знанием : html , php , ccs 2 , javascript ! На постоянную работу , работа на дому ! В данное время есть 7 срочных заказов ! Ваш работодатель Евстегнеев Михаил Телефон: (343) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен шаблон для Shop-Script PREMIUM 1.4 Тематика: продажа Спортивного снаряжения !. Желательно готовый, чтобы сразу посмотрел и сказал беру или нет, и времени нет на разработку. По цене Я рассчитываю на 10-15$ ! А то самому делать лень ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад