STop

Сергей Топал STop

 
38 летУкраина/Харьков
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка web, desktop и mobile приложений. Системный архитектор. Управление проектами.

Язык: Русский – родной, украинский - родной, английский – свободно

Опыт:

Perl/PHP/MySQL – 13 лет, актуальность: 2018

C++ - 7 года, актуальность: 2009

Системное администрирование: MS Windows, *nix, *bsd – 18 лет

Навыки:

OS: MS Windows, *nix, *bsd

Разработка Web: Perl, PHP, Javascript (jQuery, NodeJS, EmberJS, VueJS), XML, XHTML, CGI, AJAX, Web сервисы, Портальные решения, CMS (Wordpress, Drupal, Joomla), FaceBook App, TaoBao API, проектирование и разработка высоконагруженных сервисов

Разработка Mobile: Cordova\PhoneGap

Работа с протоколами: EVA DTS 6, OCPP 1.6, Modbus

Базы данных: MySQL, MS Access, MS SQL, Oracle, NoSQL (MongoDB, Memcached, Redis, ElasticSearch)

Другие технологии: Assembler, Delphi, 2d Design (Adobe Photoshop), 3d Design (Maya, 3dsmax)

Работы сопутствующие процессу разработки: Axure, GIT, UML, Documentation, QA

PHPJavascriptWordPressMySQLOracleMongoDBJoomlaDelphiDrupaljQueryPerlAjax
Отзывы заказчиков
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Переписать заново модуль бронирования
Сергей исполнил все как всегда на профессиональном уровне, вносил множество правок по просьбе заказчика (расширил исходный функционал), сотрудничеством очень довольны.
Хотя проект и небольшой, благодаря совместным усилиям, получился хороший результат. Рекомендую как приятного в работе Заказчика.
Ответный отзыв
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта агентства недвижимости
Сергей очень вдумчиво и систематично подходит к разработке. Что особенно радует - выполнено самое важное требование проекта - высокая производительность сайта, т е все страницы, в т ч поиск, загружаются мгновенно, при этом структура движка довольно прозрачна и проста в доработке. Все сложные места в коде подробно прокомментированы. Сергей постоянно на связи, и о всех найденных подводных камнях сообщает заранее. В общем, работой довольны и рекомендуем Сергея, как очень высоко квалифицированного и ответственного исполнителя.
Четкая постановка задачи, оперативное предоставление необходимых пояснений, своевременная оплата - все, о чем только может мечтать исполнитель
Ответный отзыв
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Wsdl на perl
Сергей - замечательный специалист, сразу откликнулся на запрос, запрограммировал все необходимое, внес все правки в режиме реального времени и вообще всячески способствовал доработке проекта в целом. Его работой ОЧЕНЬ довольны. Что немаловажно, всегда онлайн.
Интересная, нестандартная задача и достойная оплата, как обычно, в срок
Ответный отзыв
Opal
77 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Администратор
Отличный сотрудник. Специалист в своей области. Компетентен. Но самое главное что умеет проявить инициативу в решениях вопросах.
Приятно работать с заказчиком. Грамотная постановка задач и своевременная оплата
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $150от 1 дня
#672
Системное администрирование
1 отзыв
$15/час
от $150от 10 часов
#61
Встраиваемые системы
нет отзывов
$35/час
от $1000от 10 дней
#59
Управление проектами
нет отзывов
$25/час
от $1500от 10 дней
#244
Базы данных
нет отзывов
$30/час
от $500от 10 дней
#259
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $1000от 10 дней
#953
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $800от 10 дней
#1598
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