Язык: Русский – родной, украинский - родной, английский – свободно
Опыт:
Perl/PHP/MySQL – 13 лет, актуальность: 2018
C++ - 7 года, актуальность: 2009
Системное администрирование: MS Windows, *nix, *bsd – 18 лет
Навыки:
OS: MS Windows, *nix, *bsd
Разработка Web: Perl, PHP, Javascript (jQuery, NodeJS, EmberJS, VueJS), XML, XHTML, CGI, AJAX, Web сервисы, Портальные решения, CMS (Wordpress, Drupal, Joomla), FaceBook App, TaoBao API, проектирование и разработка высоконагруженных сервисов
Разработка Mobile: Cordova\PhoneGap
Работа с протоколами: EVA DTS 6, OCPP 1.6, Modbus
Базы данных: MySQL, MS Access, MS SQL, Oracle, NoSQL (MongoDB, Memcached, Redis, ElasticSearch)
Другие технологии: Assembler, Delphi, 2d Design (Adobe Photoshop), 3d Design (Maya, 3dsmax)
Работы сопутствующие процессу разработки: Axure, GIT, UML, Documentation, QA