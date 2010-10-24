PR-менеджер

Необходим человек который бы занимался продвижением сайта в сети.

В обязанности входит:

1. создание тематических тем на форумах и их поддержка, ответы

2. Скрытая реклама на форумах, путем создания топиков

3. завлекалова клиентов

Человек будет заниматься продвижением сайт это основная цель.

работать надо во второй половине дня.

Специфика проекта нацелена на вебмастеров.

необходимо быть всегда онлайн.

возраст от 20 лет

правильно писать по ру.

работать до 22-23 МСК.

оплата труда еженедельная.

ICQ для связи: 96-78-26