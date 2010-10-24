PR-менеджер

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим человек который бы занимался продвижением сайта в сети.

В обязанности входит:

1. создание тематических тем на форумах и их поддержка, ответы

2. Скрытая реклама на форумах, путем создания топиков

3. завлекалова клиентов

Человек будет заниматься продвижением сайт это основная цель.

работать надо во второй половине дня.

Специфика проекта нацелена на вебмастеров.

необходимо быть всегда онлайн.

возраст от 20 лет

правильно писать по ру.

работать до 22-23 МСК.

оплата труда еженедельная.

ICQ для связи: 96-78-26

13 лет назад
kolenval
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Срочно требуется креативный SEO-копирайтер!

    $400

    Студия интернет-проектов «Pro Web» приглашает на постоянную работу (можно по совместительству и/или удаленно) копирайтера для подготовки статей, текстовых и рекламных материалов. Требуется адекватный и креативный копирайтер, умеющий создавать уникальный продающий контент с учетом SEO, желающий работать ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем специалиста по продвижению в соц. сетях

    Требуется специалист по продвижению в соц. сетях, на форумах, тематических сайтах. Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество. Два проекта, с которыми нужно будет работать 1. Центр атнистрессовых технологий 2. Школа коучинга Система оплаты: фиксированная часть за объем работы + ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется увеличить количество новых пользователей сайта и удержать существующих. Для этого нам нужно ежедневно проводить следующие работы: Использование сервисов социальных-закладок Создание и ведение рассылок на content.mail.ru, subscribe.ru, maillist.ru Ссылки с соответствующих тематике страниц Википедии Раскрутка через социальные сети ( ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для компл. управл. и продвижение сайта

    Ищу специалиста( команду специалистов) для комплексного управления и продвижения сайта. Интересует программная поддержка,оптимизация, контент менеджмент, монетизация и продвижение из одних рук. Со стороны заказчика постановка локальных задач и оплата работы. Предпочтение исполнителям с Украины. Сайт ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-шник в офис (Питер)

    Ищу фрилансера для совместной работы. Вы: занимаетесь продвижением сайтов, имеете соответствующий опыт и успешные проекты, будете находиться в офисе в рабочее время (пн.-пт. с 10 до 18), будете принимать входящие звонки, когда меня нет (звонков ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тренер по поисковому продвижению сайтов

    Компания «Эффективный сайт» Телефон: +7 (495) 724-15-56 Сайт: www.analizsaita.ru Вакансия "Тренер по продвижению сайтов" Обязанности - Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению продвижения сайтов по разработанной методике; - Консультационные выезды (Москва в пределах МКАД) в офис клиента; Требования - Возраст от 22 ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем к сотрудничеству опытного оптимизатора

    Приглашаем к сотрудничеству опытного оптимизатора для продвижения сайта, тематика услуги, сайту более 4 лет, ранее поддерживался, регион москва. Услуги продвижение требуются на постоянной основе, заключается договор. Внешняя и внутренняя оптимизация сайта.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В команду ищем SEO/SMO/SMM специалиста

    Команда единомышленников ищет коллегу и партнера - SEO/SMO/SMM специалиста. Работа: удаленная. Условия сотрудничества: 10% от прибыли от продвигаемых проектов. Рынок: Eng/Rus Тематика: Проекты социальной направленности. Условия: Опыт продвижения на Запад и СНГ обязателен. Проектов много, идей очень много, средствами не ограничены.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно требуется специалист по контекстной рекламе

    $500

    Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает на постоянную работу ответственного и исполнительного специалиста по контекстной рекламе. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству. Оплата высокая по результатам собеседования. Требования: ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Линк-менеджер с навыками журналиста

    $500

    Ручное размещение ссылок на внешних ресурсах. Тематика: промышленное оборудование. Цель: получение естественных ссылок. Оплата: Ссылка с анкором из приложения – 50 рублей за одну текстовую ссылку с одного ресурса Ссылка без анкора – 15 рублей за одну ссылку ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад