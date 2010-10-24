PR-менеджер

Студия интернет-проектов «Pro Web» приглашает на постоянную работу (можно по совместительству и/или удаленно) копирайтера для подготовки статей, текстовых и рекламных материалов. Требуется адекватный и креативный копирайтер, умеющий создавать уникальный продающий контент с учетом SEO, желающий работать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек который бы занимался продвижением сайта в сети.
В обязанности входит:
1. создание тематических тем на форумах и их поддержка, ответы
2. Скрытая реклама на форумах, путем создания топиков
3. завлекалова клиентов
Человек будет заниматься продвижением сайт это основная цель.
работать надо во второй половине дня.
Специфика проекта нацелена на вебмастеров.
необходимо быть всегда онлайн.
возраст от 20 лет
правильно писать по ру.
работать до 22-23 МСК.
оплата труда еженедельная.
ICQ для связи: 96-78-26
- Похожие заказы
- $400Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по продвижению в соц. сетях, на форумах, тематических сайтах. Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество. Два проекта, с которыми нужно будет работать 1. Центр атнистрессовых технологий 2. Школа коучинга Система оплаты: фиксированная часть за объем работы + ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется увеличить количество новых пользователей сайта и удержать существующих. Для этого нам нужно ежедневно проводить следующие работы: Использование сервисов социальных-закладок Создание и ведение рассылок на content.mail.ru, subscribe.ru, maillist.ru Ссылки с соответствующих тематике страниц Википедии Раскрутка через социальные сети ( ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста( команду специалистов) для комплексного управления и продвижения сайта. Интересует программная поддержка,оптимизация, контент менеджмент, монетизация и продвижение из одних рук. Со стороны заказчика постановка локальных задач и оплата работы. Предпочтение исполнителям с Украины. Сайт ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу фрилансера для совместной работы. Вы: занимаетесь продвижением сайтов, имеете соответствующий опыт и успешные проекты, будете находиться в офисе в рабочее время (пн.-пт. с 10 до 18), будете принимать входящие звонки, когда меня нет (звонков ...Закрыт13 лет назад
Компания «Эффективный сайт» Телефон: +7 (495) 724-15-56 Сайт: www.analizsaita.ru Вакансия "Тренер по продвижению сайтов" Обязанности - Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению продвижения сайтов по разработанной методике; - Консультационные выезды (Москва в пределах МКАД) в офис клиента; Требования - Возраст от 22 ...Закрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству опытного оптимизатора для продвижения сайта, тематика услуги, сайту более 4 лет, ранее поддерживался, регион москва. Услуги продвижение требуются на постоянной основе, заключается договор. Внешняя и внутренняя оптимизация сайта.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Команда единомышленников ищет коллегу и партнера - SEO/SMO/SMM специалиста. Работа: удаленная. Условия сотрудничества: 10% от прибыли от продвигаемых проектов. Рынок: Eng/Rus Тематика: Проекты социальной направленности. Условия: Опыт продвижения на Запад и СНГ обязателен. Проектов много, идей очень много, средствами не ограничены.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает на постоянную работу ответственного и исполнительного специалиста по контекстной рекламе. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству. Оплата высокая по результатам собеседования. Требования: ...Закрыт13 лет назад
- $500
Ручное размещение ссылок на внешних ресурсах. Тематика: промышленное оборудование. Цель: получение естественных ссылок. Оплата: Ссылка с анкором из приложения – 50 рублей за одну текстовую ссылку с одного ресурса Ссылка без анкора – 15 рублей за одну ссылку ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад