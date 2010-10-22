Контент-менеджер

Требуется увеличить количество новых пользователей сайта и удержать существующих. Для этого нам нужно ежедневно проводить следующие работы:

Использование сервисов социальных-закладок

Создание и ведение рассылок на content.mail.ru, subscribe.ru, maillist.ru

Ссылки с соответствующих тематике страниц Википедии

Раскрутка через социальные сети ( vkontakte.ru, toodoo.ru, moikrug.ru, justsay.ru) и другие

Продвижение через сервисы социальных новостей: news2.ru, newsland.ru, vaau.ru, smi2.ru. Также – ru.redtram.com, revolver.ru.

Продвижение в сервисах размещения статей: nofollow.ru, kata-log.ru, pisali.ru и другие

Ведение блогов в блог-системах: blogus.ru, technorati.com, topsites.blogflux.com, blogosphera.net и другие.

Распостранение наших rss.

Участие на тематических форумах с подписью-ссылкой на сайт

Участие в сервисах вопросы-ответы: типа: otvet.mail.ru, otvety.google.ru/otvety,shkolazhizni.ru.

К перечисленным сервисам вам нужно найти и другие работающие в этих тематиках.

Требуется ежедневно выполнять работу по данным заданиям и высылать вечером отчет. 5 дней в неделю (выходные суббота, воскресенье)

Особых навыков в этой работе не требуется.

Основная работа заключается в том, что нужно копировать и вставлять, копировать и вставлять. Требуется усидчивость и терпение. Преимущество для тех, кто имеет некоторый опыт в данной сфере.

Строго! Каждый день вы присылаете отчет в формате Excel, в который заносите ежедневную работу по каждому из пунктов.

Пишите желаемую зарплату и свои контакты.

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ.

ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ (icq) ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО БЫВАЕТ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАША АСЬКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, с вами свяжутся.

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! Предложения о работе в личных сообщениях будут удалены.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА РАБОТА (мы никого не обучаем!)