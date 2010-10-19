SEO-шник в офис (Питер)

Ищу фрилансера для совместной работы.

Вы: занимаетесь продвижением сайтов, имеете соответствующий опыт и успешные проекты, будете находиться в офисе в рабочее время (пн.-пт. с 10 до 18), будете принимать входящие звонки, когда меня нет (звонков мало), будете работать со своим компьютером. Можете заниматься своими делами – это не вакансия, з/п не предлагаю :).

Я: занимаюсь преимущественно созданием сайтов, буду Вам подкидывать работу по продвижению, бесплатно предоставляю Вам рабочее место в офисе.

Офис: два рабочих места (одно из них занимаю я), бизнес-центр, 5 мин.пеш. от метро Елизаровская, доступ 24 часа, мебель, оргтехника, безлимитный интернет 3 мбит, телефон, кухня, есть парковка (+ 3 т.р./мес.). Компьютер или ноут Вам придётся привезти свой.

Условия более чем сказочные!! Пишите 574-072-672, [email protected]