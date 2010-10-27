Требуется специалист по рекламе в соц.сетях

Есть сайт, тематика игровая, есть его раскрутка, не охвачена только раскрутка в соц.сетях (конкретно Вконтакте и Одноклассники)

Требуется человек с большим опытом, который разложит по полочкам рекламную компанию начиная от простых кликов за 0,5 рубля, до создания приложений с рекламой нашего сайта. В идеале я это вижу как: "Могу сделать

1) Это за 100р, 2) Это за 500р, 3) Это за 10 000р ". Все остальное в процессе собеседования.

Ася 271-71-71-восемь девять