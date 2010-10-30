ООО "Индиго" ищет специалиста по продвижению сайтов. З/п и условия работы обговариваются индивидуально и, желательно, по телефону.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем SEO-Оптимизатора для продвижения сайта Treto.ru (seo, интернет реклама), развитие функционала и юзабилити.
Работа постоянная дистанционная. Масса интересных задач, развитые внутрикорпоративные коммуникации.
заработная плата обсуждаема
Нужно продвинуть сайт treto.ru в топ3 Яндекса и Гугла по Москве и Нижнему Новгороду.
От Вас мы ждем:
План продвижения,
Сроки,
Стоимость работы,
Текущие проекты и результаты.
Слова для продвижения высылаю по запросу.
С вопросами и предложениями обращаться:
Менеджер по подбору персонала Анна
e-mail: [email protected]
Моб.тел.+ 79030101775
Icq 558526473
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