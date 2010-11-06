SMO/SEO специалист в команду

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок277 просмотров
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Ищу человека в свою команду, который будет заниматься продвижением в поисковиках и социальных сетях наших проектов. Кандидатуры новичков также рассматриваются. Оставляйте свои контакты и желаемую ЗП в месяц.

П.С. На данный момент работы не много, но постепенно её количество будет увеличивается.

13 лет назад
m31
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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