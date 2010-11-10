В проект по раскрутке покер рума требуются

Ищу человека в свою команду, который будет заниматься продвижением в поисковиках и социальных сетях наших проектов. Кандидатуры новичков также рассматриваются. Оставляйте свои контакты и желаемую ЗП в месяц. П.С. На данный момент работы не много, но ...