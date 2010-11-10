Интернет-порталу gorod.ua на постоянную работу требуется специалист по seo Основные обязанности: -Создание грамотных ТЗ по продвижению -Прогнозирование и расчеты ROI продвижения -Стратегическое поисковое позиционирование портала -Внутренняя и внешняя оптимизация -Веб-аналитика -Организация и проведение работ с удаленными исполнителями по ...
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В проект по раскрутке покер рума требуются оптимизаторы СЕО СМО СЕМ, рекламщики, PR-менеджеры, маркетологи.
Желателно опыт работы в "покерной" тематике. Возможны долгосрочные отношения.
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