Спец по SEO. Офис. Донецк, Украина.

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок86 просмотров
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Интернет-порталу gorod.ua на постоянную работу требуется специалист по seo

Основные обязанности:

-Создание грамотных ТЗ по продвижению

-Прогнозирование и расчеты ROI продвижения

-Стратегическое поисковое позиционирование портала

-Внутренняя и внешняя оптимизация

-Веб-аналитика

-Организация и проведение работ с удаленными исполнителями по продвижению

-Ссистемный контроль качества работы группы контент-менеджеров из 3х человек.

Требования:

-Опыт поискового и не поискового продвижения Интернет-проектов.

-Знание инструментов аналитики

Желательно:

Опыт управления проектами.

Опыт работы с фрилансерами.

Будет плюсом:

Знание и опыт с системами adwords и direct

Опыт салеллитосеткостроения

Опыт продвижения через социальные сеты

Опыт работы с автомат. системами размещения ссылок.

Разносторонние подходы к управлению ссылочным кроме сапы.

Прокачанный аккаунт на серче

Опыт создания ТЗ на разработку сайтов или его функций

Знание основ юзабилити

Знание английского

Математическое образование

Нам не нужны те, кто:

- отсиживает за зарплату;

- не может принимать решения и брать на себя за них ответственность;

- не умеет мыслить стратегически;

- не хочет думать и развиваться;

- не умеет работать в команде;

- сомневается и идет попробовать.

- не умеет управлять своим временем

В резюме должны быть указаны:

– дата рождения и образование;

– знания и навыки;

– опыт работы по направлению вакансии;

- опыт работы по другим направлениям

– ссылки на примеры работ.

- фото

Присылайте резюме на почту v . b o g a t y r e v [c0бakа] g o r o d . u a

13 лет назад
gorodua
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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