SEO специалист на постоянной основе

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок232 просмотра
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Задача:

1. Провести оптимизацию сайта для поисковиков.

2. Комплексная раскрутка интернет-магазина в украинском сегменте (только белые методы).

Претендентам обязательно:

1. Иметь опыт продвижения интернет-магазинов по ВЧ запросам.

2. Составлять план работ по продвижению с указанием времени положительного результата.

3. Предоставлять отчет о выполненной работе с указанием результата.

Своевременная оплата по результату.

Пообщаюсь со всеми претендентами.

13 лет назад
ledi
56 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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