Ищем сеошника на подряд

Требования: - Безупречное знание английского языка (письменный, устный) - Обязателен успешный опыт работы от 2 лет - Дизайнерские способности - Знание основ верстки - Наработанные контакты с СМИ (в т.ч. зарубежными и онлайн) - Техническая грамотность приветствуется Обязанности: - Обеспечение присутствия информации о ...
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Занимаемся созданием сайтов, обслуживанием итд. Есть необходимость в сео ... Ищем человека желательно с Киева
для взаимовыгодного сотрудничества.
Сразу скажу с технологией знакомы цены знаем...
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093-789-80-33 Дмитрий
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