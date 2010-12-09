Оптимизатор на постоянную удаленную работу

Нужен честный оптимизатор, с которым можно было бы долго и плодотворно сотрудничать по проектам различной направленности. Основной регион - Беларусь (оптимизация под tut.by, yandex.by и google.com.by).

Требования:

- проведение всего комплекса работ по оптимизации и продвижении проектов;

- опыт работы с контекстной рекламой;

- составление планов продвижения и отчетов;

- возможность одновременной работы над несколькими проектами;

- доступность в сети большую часть дня.

Оплата WM.

Стучитесь в аську с примерами выполненных проектов: 474-581-581

или же пишите на мыло: [email protected]

(в личку просьба не писать).

Всего доброго.