Оптимизатор на постоянную удаленную работу

Требования: - Обязательно безупречное знание английского языка - Обязателен успешный опыт работы от 2 лет - Наработанные контакты с блогерами сайтами в сфере ПО - Знание HTML / PHP на хорошем уровне - Желательны дизайнерские способности - Знание Photoshop Обязанности: - Поиск и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен честный оптимизатор, с которым можно было бы долго и плодотворно сотрудничать по проектам различной направленности. Основной регион - Беларусь (оптимизация под tut.by, yandex.by и google.com.by).
Требования:
- проведение всего комплекса работ по оптимизации и продвижении проектов;
- опыт работы с контекстной рекламой;
- составление планов продвижения и отчетов;
- возможность одновременной работы над несколькими проектами;
- доступность в сети большую часть дня.
Оплата WM.
Стучитесь в аську с примерами выполненных проектов: 474-581-581
или же пишите на мыло: [email protected]
(в личку просьба не писать).
Всего доброго.
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