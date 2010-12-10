Требуется специалист SMO

Нужен специалист SMO на большой проект.

Писать только в личку, о методах и сроках продвижения.

Бюджет любой, который сможете обосновать.

Вы хоть прочитайте три предложения, что я написал. Писать только в личку или я за вами буду бегать , кому в аську кому на почту, кому может домой прийти, денег за работу принести ?