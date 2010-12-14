SEO специалист на постоянную занятость (удаленно)

Нужен раскрутчик который возьмет 2 проекта и будет к ним относиться как к своим проектам.

Все известные и популярные принципы раскрутки я знаю. Алгоритмы работы поисковых систем тоже. Но нет времени этим заниматься так как этим надо заниматься ежедневно.

У вас будут права на редактирование текстов на сайтах.

Требования:

- Ежедневные отчеты о проделанной работе:

- Статьи – Где размещены, бюджет, поисковый запрос, ссылка.

Ссылки – Количество, ссылки на сайты размещения.

- Нужно будет заказывать и оптимизировать и оформлять статьи, покупать ссылки на тематических площадках, размещать статьи на других сайтах и тд. (весь комплекс раскрутки)

- Я должен быть в курсе обо всем и должен иметь возможность проверить работу (у меня должны быть админские логины и пароли на системы раскрутки такие как миралинкс, сапу или другие, в зависимости от предпочтений раскрутчика)

- У вас должен быть скайп с микрофоном

Оплата за работу:

10000р в месяц. (по 5000р на 1 проект) + премии

Планирую открыть еще 2 проекта, если сработаемся максимальная зарплата в месяц 40 000р.

Оплата: WM, ЯД или банковский перевод.

Оплату самой рекламы я беру на себя обсуждается отдельно.

Тематика сайта 1: Мужская бижутерия, мужские аксессуары, стальная бижутерия.

Домен: gerdax.ru – движок Битрикс Бизнес

Тематика сайта 2: Фотостудия, партфолио.

Домен:

Пишите ваши предложения. Если не устраивает что то в моем предложении пишите все обсуждаемо.