Web студия ищет толкового SEO на постоянный подряд

Компания по разработке и продвижению сайтов ищет грамотного SEO специалиста, на постоянный подряд.

У нашей компании есть проекты, которые мы не может выполнить своими силами(( поэтому нам требуется хороший спец в продвижении сайтов.

Требования к кандидату:

Наличие портфолио, успешные проекты в высоко конкурентных тематиках.

Оплата только ваших услуг по каждому проекту, расчет с ссылочными биржами мы ведем самостоятельно, вам предоставляем доступ к нашим аккаунтам.

Рекомендации, отзывы ваших клиентов, обязательно контактные данные, чтобы мы смогли с ними связаться!

Наличие ИП, для расчета по безналичному расчету.

Вроде все, есть вопросы, задавайте!