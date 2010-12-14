Web студия ищет толкового SEO на постоянный подряд

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка156 просмотров
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Компания по разработке и продвижению сайтов ищет грамотного SEO специалиста, на постоянный подряд.

У нашей компании есть проекты, которые мы не может выполнить своими силами(( поэтому нам требуется хороший спец в продвижении сайтов.

Требования к кандидату:

Наличие портфолио, успешные проекты в высоко конкурентных тематиках.

Оплата только ваших услуг по каждому проекту, расчет с ссылочными биржами мы ведем самостоятельно, вам предоставляем доступ к нашим аккаунтам.

Рекомендации, отзывы ваших клиентов, обязательно контактные данные, чтобы мы смогли с ними связаться!

Наличие ИП, для расчета по безналичному расчету.

Вроде все, есть вопросы, задавайте!

13 лет назад
sevs_evseev
Александр 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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