SEO Оптимизатор (English)

$1400
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка347 просмотров
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Требования:

- Обязательно безупречное знание английского языка

- Обязателен успешный опыт оптимизации сайтов

- Наличие не менее 5 успешных проектов в портфолио

- Отличное знание инструментария

- Отличное знание HTML / PHP

- Желательны дизайнерские способности

- Знание Photoshop

Обязанности:

- Анализ ключевых слов

- Внутренняя оптимизация структуры и содержимого сайта

- Размещение статей и ссылок на статьи

- Оптимизация страниц и увеличение конверсий

- Ведение отчетности

- Обеспечение положительного ROI

- Работа с CRM

Описание:

Станьте частью команды Auslogics Software, быстрорастущей компании, основанной в Сиднее, Австралия. С нами Вы раскроете свои таланты в области рекламы и интернет-маркетинга. Вы будете работать с нами удаленно, поэтому Вы сможете работать из комфорта своего дома или офиса. Работа на полную ставку, не менее 7-8 часов в день по рабочим дням, с почасовой оплатой. Оплата от $1400 в месяц с возможностью повышения.

Пожалуйста, отправьте нам свое резюме со страницы http://www.auslogics.com/en/jobs/.

13 лет назад
auslogics
Юрий 
46 летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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