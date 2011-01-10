Нужен специалист по продвижению (SMO,SEO)

В команду ищется специалист по продвижению интернет проекта в социальных сетях(twitter, facebook, ЖЖ, vkontakte и пр.) и продвижение в ТОП поисковиков. Если подобная работа вам нравиться и по душе, отписывайтесь, подробности обсудим через ЛС.

Заинтересован в продолжительной работе т.к. проектов будет несколько.

На данный момент интересует увеличение посещаемости сайта до 1000 посетителей в сутки, далее поддержание такого же количеств посещений и увеличение посещаемости. А так же хотелось популяризировать обучение на "инфопродуктах" как к весьма прогрессивному способу овладения новыми навыками.

Подробнее об инфопродуктах как таковых и о проекте в целом вы можете ознакомится на сайте 1infoproduct.ru , сайт в процессе доработки.

Хотелось бы услышать ваше видение по продвижению этого проекта, бюджет, график работ и размер вашего денежного вознаграждения за участие в нем.

Интересует продвижение белыми методами!