Нужен специалист по продвижению (SMO,SEO)

Нам нужен кандидат на позицию Seo специалист. Возможно на удаленной основе. Образование неполное высшее, высшее (техническое, математическое, в сфере IT приветствуется) Основные требования к личным и профессиональным качествам: 1. Ответственность и умение говорить правду :) 2. Опыт работы по ...
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В команду ищется специалист по продвижению интернет проекта в социальных сетях(twitter, facebook, ЖЖ, vkontakte и пр.) и продвижение в ТОП поисковиков. Если подобная работа вам нравиться и по душе, отписывайтесь, подробности обсудим через ЛС.
Заинтересован в продолжительной работе т.к. проектов будет несколько.
На данный момент интересует увеличение посещаемости сайта до 1000 посетителей в сутки, далее поддержание такого же количеств посещений и увеличение посещаемости. А так же хотелось популяризировать обучение на "инфопродуктах" как к весьма прогрессивному способу овладения новыми навыками.
Подробнее об инфопродуктах как таковых и о проекте в целом вы можете ознакомится на сайте 1infoproduct.ru , сайт в процессе доработки.
Хотелось бы услышать ваше видение по продвижению этого проекта, бюджет, график работ и размер вашего денежного вознаграждения за участие в нем.
Интересует продвижение белыми методами!
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