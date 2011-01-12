Ищу SEO-специалиста

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для удаленной работы требуются специалисты по продвижению и раскрутке сайтов.

- Специалист должен уметь провести сео-аудит сайта, грамотно составить список необходимых дорабок сайта по внутренней оптимизации, улучшению его юзабилити.

- Специалист должен уметь составить статистику ключевых слов, сформировать семантическое ядро, определить конкурентность и возможность продвижения по определенным ключевым словам.

- Специалист должен уметь добиться определенного уровня посещений сайта, определенных позиций сайта в поисковой выдаче основных поисковых систем, определенных показателей PR и ТИЦ. Умение четко оценивать материальные и временные затраты по выходу в топ поисковой выдачи.

Обязательные качества: ответственность, вежливость, умение работать в команде, самоорганизация, целеустремленность, высокая работоспособность.

Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со временем возможна постоянная занятость.

Высылайте свои резюме на email: [email protected]

В своем письме напишите примерные цены и сроки на продвижение сайта (лучше на примере какого-то сайта) и укажите ссылку на портфолио.

Сотрудничать буду с наиболее выгодными для меня специалистами.

Всего наилучшего!