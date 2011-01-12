Ищу SEO-специалиста

Нам нужен кандидат на позицию Seo специалист. Возможно на удаленной основе. Образование неполное высшее, высшее (техническое, математическое, в сфере IT приветствуется) Основные требования к личным и профессиональным качествам: 1. Ответственность и умение говорить правду :) 2. Опыт работы по ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Для удаленной работы требуются специалисты по продвижению и раскрутке сайтов.
- Специалист должен уметь провести сео-аудит сайта, грамотно составить список необходимых дорабок сайта по внутренней оптимизации, улучшению его юзабилити.
- Специалист должен уметь составить статистику ключевых слов, сформировать семантическое ядро, определить конкурентность и возможность продвижения по определенным ключевым словам.
- Специалист должен уметь добиться определенного уровня посещений сайта, определенных позиций сайта в поисковой выдаче основных поисковых систем, определенных показателей PR и ТИЦ. Умение четко оценивать материальные и временные затраты по выходу в топ поисковой выдачи.
Обязательные качества: ответственность, вежливость, умение работать в команде, самоорганизация, целеустремленность, высокая работоспособность.
Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со временем возможна постоянная занятость.
Высылайте свои резюме на email: [email protected]
В своем письме напишите примерные цены и сроки на продвижение сайта (лучше на примере какого-то сайта) и укажите ссылку на портфолио.
Сотрудничать буду с наиболее выгодными для меня специалистами.
Всего наилучшего!
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