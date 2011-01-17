PR-менеджер

В Днепропетровскую web студию требуется SEO специалист на полную занятость Основные требования: - Опыт работы от 1 года - Возраст от 21 года - Твердые знания в сфере SEO оптимизации и контекстной рекламы - Навыки работы с Google Adwords, Yandex ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удаленная, постоянная, возможно 1/2 ставки, если у Вас есть работа, позволяющая совмещать.
Для уверенного профессионала с опытом аналогичной работы
Задача: продвижение наших и клиентских сайтов в интернет (форумы, блогосферы, соц. сети, новостные порталы и т.п.)
Показатель результатов работы - целевой трафик, конвертируемый в заказы.
Резюме с портфолио + Ваши ожидания по з/п на avs999 собак яндекс РУ
Только на мэйл - по др. каналам не контактирую
PS
Помимо проф. навыков в резюме принято сообщать персональные данные.
Фото приветствуется.
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