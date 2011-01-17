PR-менеджер

Удаленная, постоянная, возможно 1/2 ставки, если у Вас есть работа, позволяющая совмещать.

Для уверенного профессионала с опытом аналогичной работы

Задача: продвижение наших и клиентских сайтов в интернет (форумы, блогосферы, соц. сети, новостные порталы и т.п.)

Показатель результатов работы - целевой трафик, конвертируемый в заказы.

Резюме с портфолио + Ваши ожидания по з/п на avs999 собак яндекс РУ

Только на мэйл - по др. каналам не контактирую

PS

Помимо проф. навыков в резюме принято сообщать персональные данные.

Фото приветствуется.