Нужен хороший оптимизатор

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оптимизатор для длительного сотрудничества , play-today.ru kerry.su ,

13 лет назад
trodat
Михаил 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Seo специалист

    Нам нужен кандидат на позицию Seo специалист. Возможно на удаленной основе. Образование неполное высшее, высшее (техническое, математическое, в сфере IT приветствуется) Основные требования к личным и профессиональным качествам: 1. Ответственность и умение говорить правду :) 2. Опыт работы по ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Линк-менеджер

    $500

    Для длительного сотрудничества требуется добросовестный линк-менеджер (возможно без опыта работы). Требования: усидчивость, аккуратность, ответственность. В обязанности входит: тематический обмена ссылками и статьями, регистрация в каталогах, покупка ссылок и статей, размещение пресс-релизов, новостей, постинг на форумах и ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО-оптимизатор в офис

    $1200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приглашаю Вас на постоянную работу в наш офис ( Москва, ЦАО). Вакансия - СЕО-ОПТИМИЗАТОР. График работы 5/2, з/п ориентировочно от 30-35 тыс. на испытательный срок, но обсудить можем. Расскажу чуть подробнее, так как уже были, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    SEO специалист В Днепропетровскую web студию требуется SEO специалист на полную занятость Основные требования: - Опыт работы от 1 года - Возраст от 21 года - Твердые знания в сфере SEO оптимизации и контекстной рекламы - Навыки работы с ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу SEO-специалиста

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для удаленной работы требуются специалисты по продвижению и раскрутке сайтов. - Специалист должен уметь провести сео-аудит сайта, грамотно составить список необходимых дорабок сайта по внутренней оптимизации, улучшению его юзабилити. - Специалист должен уметь ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО-оптимизатор в офис

    $1200

    Ищем СЕО-оптимизатора для постоянной работы в офисе. Требования – наличие опыта работы в продвижении сайтов белыми методами, проживание Москва/Подмосковье. График – пятидневка. З/п оклад от 30 000 руб ( обсуждается) Звоните мне в удобное для ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен специалист по продвижению (SMO,SEO)

    В команду ищется специалист по продвижению интернет проекта в социальных сетях(twitter, facebook, ЖЖ, vkontakte и пр.) и продвижение в ТОП поисковиков. Если подобная работа вам нравиться и по душе, отписывайтесь, подробности обсудим через ЛС. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-специалист со знанием английского языка

    $1000

    Будем рады сотрудничать с опытным SEO-специалистом. Требования: 1. Умение провести полный комплекс продвижения сайта (ТОЛЬКО «БЕЛЫМИ» СПОСОБАМИ): a. аудит сайта, b. внутренняя поисковая оптимизация, c. внутренняя перелинковка, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Специалист по продвижению (SMO,SEO)

    В команду ищется специалист по продвижению интернет проекта в социальных медиа(twitter, facebook, ЖЖ, vkontakte и пр.) а также поисковая оптимизация. Работа удаленная, можно на постоянной основе. Если подобная работа вам нравиться и по душе, отписывайтесь, подробности ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-оптимизатор

    Цель: рост SEO показателей сайтов (CY, PR, страниц в индексе поисковых систем (ПС) Задачи: Мониторинг посещений сайтов роботами ПС, контроль индексации, оптимизация сайта. Подбор и анализ ключевых слов и фраз, проверка и оптимизация на совместимость текста ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад