Cпециалист по контекстной рекламе

Ищу надежного подрядчика по контекстной рекламе для ведения комплексной интернет-кампании интернет-магазина. Обязателен опыт ведения крупных кампаний в адвордсе и директе не меннее 1 года, подключения Google Analytics, оптимизации стоимости кликов, анализа отчетных данных. Ежедневный контроль ставок, позиций, отчеты. Схема оплаты - не % от бюджета, а фиксированная сумма в месяц (договорная).

Также подрядчику необходимо делать следующую работу:

- в Соцсетях (Одноклассники, вКонтакте, Фейсбук) размещаться с текстово-графическом блоке с оплатой за клик. обязанности: сделать за проплатами, оптимизировать клики, обеспечивать нужное кол-во кликов

- На популярных порталах (есть перечень): на платной основе размещаться в информерах и текстово-графических блоках