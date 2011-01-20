Интернет-маркетолог в проект argusm-edu.ru

Требуется интернет-маркетолог в проект www.argusm-edu.ru/

Тактическая задача – повышение продаж существующего платного сервиса

Стратегическая – разработка и монетизация новых сервисов

п.с.: ищу участника проекта, поэтому крайне большим плюсом для Вас будет

0. личная заинтересованность проектом (Вам должно быть интересно им заниматься так же, как и мне – 24 часа в сутки)

1. проживание в Москве

Вопросы, финансовые условия и подробности в личных сообщениях