Интернет-маркетолог в проект argusm-edu.ru

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется интернет-маркетолог в проект www.argusm-edu.ru/

Тактическая задача – повышение продаж существующего платного сервиса

Стратегическая – разработка и монетизация новых сервисов

п.с.: ищу участника проекта, поэтому крайне большим плюсом для Вас будет

0. личная заинтересованность проектом (Вам должно быть интересно им заниматься так же, как и мне – 24 часа в сутки)

1. проживание в Москве

Вопросы, финансовые условия и подробности в личных сообщениях

13 лет назад
elenoize
Максим 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Cпециалист по контекстной рекламе

    $100

    Ищу надежного подрядчика по контекстной рекламе для ведения комплексной интернет-кампании интернет-магазина. Обязателен опыт ведения крупных кампаний в адвордсе и директе не меннее 1 года, подключения Google Analytics, оптимизации стоимости кликов, анализа отчетных данных. Ежедневный ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по SMM (г.Тула)

    В связи с открытием нового направления компания Ingate (г.Тула) объявляет набор сотрудников на следующие позиции: Специалист по SMM (з/п 35000-50000 руб./мес.) Требования: - возраст от 20 до 35 лет - опыт работы в сфере SMM - наличие портфолио успешных проектов ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-специалист

    На постоянную работу требуется SEO-специалист. Обязанности: продвижение сайтов как по отдельным регионам России, так и по рунету.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PR-менеджер

    $1000

    Удаленная, постоянная, возможно 1/2 ставки, если у Вас есть работа, позволяющая совмещать. Для уверенного профессионала с опытом аналогичной работы Задача: продвижение наших и клиентских сайтов в интернет (форумы, блогосферы, соц. сети, новостные порталы и т.п.) Показатель результатов работы ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SEO специалист г.Днепропетровск

    В Днепропетровскую web студию требуется SEO специалист на полную занятость Основные требования: - Опыт работы от 1 года - Возраст от 21 года - Твердые знания в сфере SEO оптимизации и контекстной рекламы - Навыки работы с Google Adwords, Yandex ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО-оптимизатор в офис

    $1200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приглашаю Вас на постоянную работу в наш офис ( Москва, ЦАО). Вакансия - СЕО-ОПТИМИЗАТОР. График работы 5/2, з/п ориентировочно от 30-35 тыс. на испытательный срок, но обсудить можем. Расскажу чуть подробнее, так как уже были, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    SEO специалист В Днепропетровскую web студию требуется SEO специалист на полную занятость Основные требования: - Опыт работы от 1 года - Возраст от 21 года - Твердые знания в сфере SEO оптимизации и контекстной рекламы - Навыки работы с ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу SEO-специалиста

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для удаленной работы требуются специалисты по продвижению и раскрутке сайтов. - Специалист должен уметь провести сео-аудит сайта, грамотно составить список необходимых дорабок сайта по внутренней оптимизации, улучшению его юзабилити. - Специалист должен уметь ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад