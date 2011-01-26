Нужен профессионал по продвижению сайтов в ICQ

С связи с расширением ассортимента предоставляемых услуг (клиенты хотят с нами по продвижению) я ищу продвиженца. Мне необходим грамотный маркетолог, который понимает рынок и может предлагать различные варианты продвижения сайтов/продуктов. Закупить ссылки и дать объявление ...