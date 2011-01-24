Требуется специалист в области SEO

Добрый день. Требуется специалист для работы с траффиком.

Конкретно - управлять кампаниями в системах типа кликсор, гугладвордс и тп, следить за балансами, ставить новые кампании, категории, ключи, менять ссылки. Человек должен понимать что такое траффик, как с ним работать, анализировать ключи и прочее.

Работы не пыльная, постоянная. Оплата по договоренности. Прошу вас скидывать свои резюме в краткой, но содержательной форме.