Ищем продвиженца (SEO, управление контекстом, SMO)

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки166 просмотров
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С связи с расширением ассортимента предоставляемых услуг (клиенты хотят с нами по продвижению) я ищу продвиженца.

Мне необходим грамотный маркетолог, который понимает рынок и может предлагать различные варианты продвижения сайтов/продуктов. Закупить ссылки и дать объявление в Директ могу и сам. Для меня главное опыт в продвижении и взгляд профессионала.

Оплата безналом или Яндекс.Деньги. Если у Вас ИП - отлично, можем заключить договор. Мне спокойнее будет.

13 лет назад
svfedorof
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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