Приглашаем копирайтера для постоянной работы в Санкт-Петербурге. Требования: Высшее или незаконченное высшее образование; Опыт работы от 1 года; Отличное знание русского языка; Наличие портфолио. Обязанности: Написание текстов: новостей, пресс-релизов, статей; Корректировка текстов; Основной задачей будет написание seo-статей; Уровень дохода: от 15 000 – 20 000 ...
Ищем продвиженца (SEO, управление контекстом, SMO)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С связи с расширением ассортимента предоставляемых услуг (клиенты хотят с нами по продвижению) я ищу продвиженца.
Мне необходим грамотный маркетолог, который понимает рынок и может предлагать различные варианты продвижения сайтов/продуктов. Закупить ссылки и дать объявление в Директ могу и сам. Для меня главное опыт в продвижении и взгляд профессионала.
Оплата безналом или Яндекс.Деньги. Если у Вас ИП - отлично, можем заключить договор. Мне спокойнее будет.
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