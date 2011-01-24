Ищем продвиженца (SEO, управление контекстом, SMO)

С связи с расширением ассортимента предоставляемых услуг (клиенты хотят с нами по продвижению) я ищу продвиженца.

Мне необходим грамотный маркетолог, который понимает рынок и может предлагать различные варианты продвижения сайтов/продуктов. Закупить ссылки и дать объявление в Директ могу и сам. Для меня главное опыт в продвижении и взгляд профессионала.

Оплата безналом или Яндекс.Деньги. Если у Вас ИП - отлично, можем заключить договор. Мне спокойнее будет.