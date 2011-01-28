Помошник в англ. сегменте SEO

В связи с ростом компании нам 1-2 раза в неделю на полный день нужен помошник-контент-манагер-свободные руки.

Задачи:

открытие аккаунтов

заполнение их нужной инфой

контроль

мелкая писанина и т.д.

пока что 10 баксов в день. От вас - ответственность, знание английского хорошее, нахождение на связи в выбранные дни 9,00 - 18.00

В дальнейшем 1-2 дня могут превратиться в полноценную рабочую неделю.

от нас - обучение, пояснения (если хотите работать в сео пригодятся). оплата :)

Жду ваших предложений с рассказом о вашем опыте работ.

ВНИМАНИЕ:

работа требует усидчивости, терпения и внимательности. поэтому если вы склонны делать все тяп-ляп, проходите мимо - минус в репу обеспечен по результатам сотрудничества.

Константин

пс - есть желающие из Запорожья - могу предоставить место в офисе.