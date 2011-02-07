SEO-специалист

Требуется на частичную занятость удаленный сотрудник по работе над продвижением сайта, рекламе в интернете (баннерная на тематических сайтах, контекстная в Google AdWords, Яндекс.Директ)

Обязанности:

- Медиапланирование мероприятий по продвижению сайта

- Организация процесса, работа с аккаунтами и подрядчиками

- Ежедневная работа над оптимизацией и развитием сайта, контентом

- Ежедневные отчеты в телефонном режиме

- Еженедельные отчеты в офисе

Требования:

- Наличие положительных результатов работы по продвижению сайтов (портфолио)

- Опыт работы с баннерной рекламой – работа с подрядчиками, контроль, исполнение

- Умение планировать и работать на результат

- Быть на связи в рабочее время, оперативно выполнять поставленные задачи

- Возможность приезжать в офис минимум раз в неделю (проживание в Киеве, отсутствие основной занятости)

Присылайте свои резюме с портфолио и пожеланиями по оплате на мейл fraujager(a)gmail.com, тел. (067) 599-22-44