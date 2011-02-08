Оптимизатор сайтов

В связи с расширением области деятельности компании и выход на новые рынке требуется SEO специалист. Эта вакансия НЕ для: - людей, которым нравится удаленная работа - людям, которым нравится работать в одиночку ...
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Исходные данные:
есть несколько сайтов различной тематики (на данный момент: строительство, ремонт, спорт, стоматология, брендинг и другие), в перспективе их увеличение.
Нужно:
оптимизация сайтов и их продвижение в поисковиках, раскрутка сайтов в социальных сетях, наполнение сайтов готовым контентом или своим по заданным параметрам.
Ищем: фрилансера (ФИРМАМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!!!) из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, для возможности встреч и обсуждений планов и действий, с основной деятельностью - оптимизация сайтов, их продвижение в поисковиках, раскрутка в соц.сетях и т.д. и т.п., написание сео-статей и статей для наполнения сайтов.
Итог: двое фрилансеров, каждый занимающийся своим делом, но нацеленные на общие задачи ищут еще одного партнера для успешного выполнения поставленных задач по продвижению сайтов в поисковиках и их раскрутке в социальных сетях.
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