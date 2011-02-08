Оптимизатор сайтов

Исходные данные:

есть несколько сайтов различной тематики (на данный момент: строительство, ремонт, спорт, стоматология, брендинг и другие), в перспективе их увеличение.

Нужно:

оптимизация сайтов и их продвижение в поисковиках, раскрутка сайтов в социальных сетях, наполнение сайтов готовым контентом или своим по заданным параметрам.

Ищем: фрилансера (ФИРМАМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!!!) из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, для возможности встреч и обсуждений планов и действий, с основной деятельностью - оптимизация сайтов, их продвижение в поисковиках, раскрутка в соц.сетях и т.д. и т.п., написание сео-статей и статей для наполнения сайтов.

Итог: двое фрилансеров, каждый занимающийся своим делом, но нацеленные на общие задачи ищут еще одного партнера для успешного выполнения поставленных задач по продвижению сайтов в поисковиках и их раскрутке в социальных сетях.