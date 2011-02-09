Требуется специалист по продвижению сайта спортивной тематики.

Честный

Опытный

Амбициозный.

Бюджет небольшой!

Использование автоматических систем продвижения не приветствуется. Нужны ваши личные проверенные методы.

Наращивание ТИЦ не нужно. Нужно – увеличение количества посетителей на сайте и подъем сайта в поисковиках по ключевым словам.

Сайт серьезный – использование только белых методов раскрутки!

У вас должно быть богатое портфолио и отзывы о вашей работе.

Вы должны быть готовы открыть свои личные контакты: имя, фамилию, телефон, адрес, электронные контакты.

Оплата 1 раз в месяц.

Строго обязательны отчеты по позициям каждый день!

Комплексные отчеты 1 раз в неделю.

Внимание! Напишите ваш ожидаемый оклад!

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ.

ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ (icq) ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО БЫВАЕТ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАША АСЬКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, с вами свяжутся.

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! Предложения о работе в личных сообщениях будут удалены.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА РАБОТА (мы никого не обучаем!)