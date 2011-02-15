Руководитель SEO команды

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем человека, с большим опытом работы в области SEO продвижения и раскрутки. Специалиста, знающего своё дело на столько, что ему не нужно говорить что делать и как, а он сам может рассказать и сделать... Знающего все современные методы раскрутки сайтов, имеющего большое количество РЕАЛЬНЫХ (проверяется) успешно выполненных заказов "за плечами" и готового занять должность руководителя SEO команды в Московской компании.

Только фрилансерам! Работающих в студии или сами студии прошу не беспокоиться.

Вся остальная информация во время собеседования.

Прошу отписываться о своём опыте только в проект. В личке и прочих местах вы можете быть потеряны.

13 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Seo специалист

    В удаленную развивающуюся веб-студию требуется удаленный сео специалист. Уже больше пол года работаем в коллективе из 3 человек, постоянные заказы на создание сайтов,раньше отказывались от заказов на продвижение и раскрутку сайтов так как не было ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO -аналитик

    Требования : * Мужчина/женщина от 20-35 лет * Знание основ, принципов поисковой оптимизации (SEO); * Навыки по анализу внутренних факторов ранжирования; * Знание ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO оптимизатор

    Подбираем серьезную проектную команду. Цель – создание ультрасовременного инновационного портала для консалтингового рынка. Работа сложная, но интересная, идея не имеет аналогов. Возьмем молодых, талантливых, ответственных и работоспособных специалистов, готовых учиться и глубоко проникать в суть ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется оптимизатор с опытом работы

    В веб студию требуется фрилансер / команда фрилансеров для долгосрочного сотрудничества Наши основные требования: 1. Опыт работы не менее 3х лет. Работа на фрилансе не менее 1,5 лет. 2. Ответы на запросы через ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по продвижению сайта

    Требуется специалист по продвижению сайта спортивной тематики. Честный Опытный Амбициозный. Бюджет небольшой! Использование автоматических систем продвижения не приветствуется. Нужны ваши личные проверенные методы. Наращивание ТИЦ не нужно. Нужно – увеличение количества посетителей на сайте и подъем сайта в поисковиках по ключевым ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SEO специалист

    $100

    На постоянную работу требуется SEO оптимизатор. Задачи: Работа с биржами ссылок и статей, консультации по оптимизации контента на сайте. Оплата - от 100$ / мес без учета расходов на ссылки/статьи.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-специалист

    Требуется на частичную занятость удаленный сотрудник по работе над продвижением сайта, рекламе в интернете (баннерная на тематических сайтах, контекстная в Google AdWords, Яндекс.Директ) Обязанности: - Медиапланирование мероприятий по продвижению сайта - Организация процесса, работа с аккаунтами и ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Seo специалист на постоянную работу

    Доброго времени суток! Туристическая фирма ищет seo специалиста на постоянную работу в офисе в центре Москвы. Одязанности: оптимизация контента действующего сайта, раскрутка сайта. З.п. оговаривается с успешным кандидатом индивидуально. От Вас требуется: 1) портфолио, желательно тур. тематики. 2) ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад