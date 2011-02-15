Руководитель SEO команды

Ищем человека, с большим опытом работы в области SEO продвижения и раскрутки. Специалиста, знающего своё дело на столько, что ему не нужно говорить что делать и как, а он сам может рассказать и сделать... Знающего все современные методы раскрутки сайтов, имеющего большое количество РЕАЛЬНЫХ (проверяется) успешно выполненных заказов "за плечами" и готового занять должность руководителя SEO команды в Московской компании.

Только фрилансерам! Работающих в студии или сами студии прошу не беспокоиться.

Вся остальная информация во время собеседования.

Прошу отписываться о своём опыте только в проект. В личке и прочих местах вы можете быть потеряны.