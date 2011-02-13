Seo специалист

В удаленную развивающуюся веб-студию требуется удаленный сео специалист. Уже больше пол года работаем в коллективе из 3 человек, постоянные заказы на создание сайтов,раньше отказывались от заказов на продвижение и раскрутку сайтов так как не было сотрудника, теперь решили предлагать и эти услуги тоже.

Требования:опыт работы от 3 лет,ответственность, наличие портфолио, выполнение заказов в срок а еще лучше раньше. Постоянно быть на связи(icq, телефон и т.д) так же использование ТОЛЬКО БЕЛЫХ методов!!

Условия: оплата по проектно после сдачи заказа.(оплата производится после выполнения заказа, т.к. Мы даем гарантию на продвижение и в случае если в указаный срок не будут достигнуты нужные результаты мы возвращаем деньги клиенту)

В будущем планируем поставить под оклад, естевственно с вашего согласия. Так же вы должны будете отвечать за продвижение нашего сайта в сети.

Надеюсь что вы вольетесь в наш дружный коллектив. Заранее всем спасибо!!!