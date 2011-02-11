SEO -аналитик

Подбираем серьезную проектную команду. Цель – создание ультрасовременного инновационного портала для консалтингового рынка. Работа сложная, но интересная, идея не имеет аналогов. Возьмем молодых, талантливых, ответственных и работоспособных специалистов, готовых учиться и глубоко проникать в суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования :
* Мужчина/женщина от 20-35 лет
* Знание основ, принципов поисковой оптимизации (SEO);
* Навыки по анализу внутренних факторов ранжирования;
* Знание принципов работы поисковых систем;
* Способности к поиску закономерностей и проверке полученных результатов;
* Аналитический склад ума, способность работать с большим объемом информации;
* Самостоятельность, выражающаяся в способности анализировать собранные данные, искать ответы на вопросы, ставить перед собой и другими задачи и решать их.
Должностные обязанности :
* Анализ поисковых запросов;
* Анализ результатов продвижения, составления списка мер для увеличения посещаемости сайтов;
* Подбор ключевых запросов, проверка позиций и индексации продвигаемых сайтов;
* Внутренняя оптимизация сайтов, поиск ошибок;
* Составление заданий для копирайтеров на написание статей, новостей, обзоров, контроль исполнения;
* Работа с ссылочными биржами, закупка ссылок, предварительная и последующая их проверка;
* Мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;
* Проводить аудит сайтов;
* Анализ проектов на предмет:структуры сайта, перелинковки.
Условия работы и компенсации :
Заработная плата обсуждается на собеседовании (от 15 000 до 25 000)
* Рабочее место с компьютером, доступом в Интернет предоставляются в офисе;
* Официальное трудоустройство по ТК РФ;
* Работа в команде профессионалов;
* Молодой коллектив;
* Карьерный рост;
* Корпоративные мероприятия, а также аренда площадки для игр (волейбол, футбол) за счет компании.
Месторасположение офиса по адресу :Достоевского 40 . тел для записи на собеседование 236 91 64
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