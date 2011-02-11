SEO -аналитик

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок87 просмотров
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Требования :

* Мужчина/женщина от 20-35 лет

* Знание основ, принципов поисковой оптимизации (SEO);

* Навыки по анализу внутренних факторов ранжирования;

* Знание принципов работы поисковых систем;

* Способности к поиску закономерностей и проверке полученных результатов;

* Аналитический склад ума, способность работать с большим объемом информации;

* Самостоятельность, выражающаяся в способности анализировать собранные данные, искать ответы на вопросы, ставить перед собой и другими задачи и решать их.

Должностные обязанности :

* Анализ поисковых запросов;

* Анализ результатов продвижения, составления списка мер для увеличения посещаемости сайтов;

* Подбор ключевых запросов, проверка позиций и индексации продвигаемых сайтов;

* Внутренняя оптимизация сайтов, поиск ошибок;

* Составление заданий для копирайтеров на написание статей, новостей, обзоров, контроль исполнения;

* Работа с ссылочными биржами, закупка ссылок, предварительная и последующая их проверка;

* Мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;

* Проводить аудит сайтов;

* Анализ проектов на предмет:структуры сайта, перелинковки.

Условия работы и компенсации :

Заработная плата обсуждается на собеседовании (от 15 000 до 25 000)

* Рабочее место с компьютером, доступом в Интернет предоставляются в офисе;

* Официальное трудоустройство по ТК РФ;

* Работа в команде профессионалов;

* Молодой коллектив;

* Карьерный рост;

* Корпоративные мероприятия, а также аренда площадки для игр (волейбол, футбол) за счет компании.

Месторасположение офиса по адресу :Достоевского 40 . тел для записи на собеседование 236 91 64

13 лет назад
kanerina-radeant
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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