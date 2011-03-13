kanerina-radeant

Радеант

История компании ООО «Радеант» берёт начало в 2003 году, когда появилась идея работы с западным трафиком. Первые шаги в интернет бизнесе увенчались успехом, в связи с чем фирма начала расширять круг решаемых задач и приглашать в свой штат новых сотрудников — высококлассных специалистов своего дела. На протяжении следующих трёх лет ООО «Радеант» осуществляла проекты, собиравшие по 4-5 миллиона посетителей в месяц.

В конце 2006 года компания начала работу над несколькими качественно новыми проектами. Один из них, связанный с софтом, был успешно запущен в начале 2007 года. Наглядным доказательством его резльтативнности служит статистика обращений, достигавшая миллиона посетителей в месяц. Другой проект являлся пробным шагом компании в направлении работы с русскоговорящей аудиторией и представлял собою нестандартный новостной портал. К осени 2010 года число его посетителей превысило отметку в 6,5 миллионов человек в месяц.

2008 год ознаменовался для «Радеанта» началом работы в области продажи рекламы. Результат усилий в данном направлении — ежедневно наши рекламные объявления просматриваются более 20 миллионов раз.

2010 год также был отмечен открытием новых отделов под каждый проект — этот шаг значительно повысил эффективность работы нашей организации. Одним из таких «новооткрывшихся» стал отдел SEO-проектов, ориентированных на Запад.

Включившись в работу в радеантовской команде, новый сотрудник сразу ощутит особый фирменный радеантовский стиль жизни: это вызов и сильные чувства , искрометный юмор, чувство заботы и доброе отношение, особый дух соперничества и побед, динамичность, самоотверженность, и обязательно – открытость, готовность поделиться знаниями и опытом,непрерывное обучение в проектных командах. Таковы наши традиции, которыми мы гордимся и которым следуем много лет.