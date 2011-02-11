Программист php

Обязанности:

* доработка и развитие проекта

* участие в составлении технических заданий

* анализ и участие в стратегии и развитии проекта

Требования:

* высшее образование желательно (4,5 курс заочно)

* знание PHP: язык, основные расширения, ООП, основы конфигурирования

* принципы работы баз данных, построение SQL запросов

* знание JavaScript - язык, jQuery, Ajax (желательно)

* умение быстро считывать чужой код

* принципы работы web-сервера: Apache, nginx и т.д.,

* основы конфигурирования;

* базовые знания (x)HTML/CSS

* желателен опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем

Условия:

Заработная плата варьируется от 15000 до 25000 этот показатель зависит от уровня программиста

* официальное трудоустройство по ТК РФ(заключение трудового договора, предоставление отпуска, оформление полиса ОМС)

* заработная плата по результатам собеседования и тестового задания

* рабочее место с компьютером, доступом в Интернет и все средства связи с клиентами предоставляются в офисе

* работа в команде профессионалов.

* карьерный рост

* корпоративные мероприятия ,а также аренда площадки для игр (волейбол ,футбол )за счет компании.

Месторасположение офиса по адресу :Достоевского 40 . тел для записи на собеседование 236 91 64