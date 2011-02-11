В компанию ТОП-10 требуется на постоянную работу программист PHP. Требования: 1. Опыт программирования - от 1 года 2. Опыт работы с Битриксом - от 6 месяцев 3. Наличие сертификатов Битрикса 4. Знание Jquery и других библиотек Оплата - высокая, по итогам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
* доработка и развитие проекта
* участие в составлении технических заданий
* анализ и участие в стратегии и развитии проекта
Требования:
* высшее образование желательно (4,5 курс заочно)
* знание PHP: язык, основные расширения, ООП, основы конфигурирования
* принципы работы баз данных, построение SQL запросов
* знание JavaScript - язык, jQuery, Ajax (желательно)
* умение быстро считывать чужой код
* принципы работы web-сервера: Apache, nginx и т.д.,
* основы конфигурирования;
* базовые знания (x)HTML/CSS
* желателен опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем
Условия:
Заработная плата варьируется от 15000 до 25000 этот показатель зависит от уровня программиста
* официальное трудоустройство по ТК РФ(заключение трудового договора, предоставление отпуска, оформление полиса ОМС)
* заработная плата по результатам собеседования и тестового задания
* рабочее место с компьютером, доступом в Интернет и все средства связи с клиентами предоставляются в офисе
* работа в команде профессионалов.
* карьерный рост
* корпоративные мероприятия ,а также аренда площадки для игр (волейбол ,футбол )за счет компании.
Месторасположение офиса по адресу :Достоевского 40 . тел для записи на собеседование 236 91 64
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