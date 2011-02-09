Ищем Flash Flex ActionScript разработчика

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок58 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания Vardi ищет талантливого Flash-программиста.

Интересные задачи гарантируем :)

Требования:

- Уверенное знание ActionScript 3

- Уверенная работа в средах FDT или FB

- Опыт разработки пользовательских интерфейсов

Обязанности:

- Разработка Flash-приложений (RIA)

- Разработка интерактивных Flash/Flex элементов (НЕ баннеры)

Условия:

- Оформление по ТК РФ

- Испытательный срок: 1-3 мес.

- Молодой‚ позитивный коллектив

- Насяльника шарит в том, чем мы занимаемся

- Офис рядом со ст. метро "Тульская" (270 м)

13 лет назад
Drendt
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Web-программист

    Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash/Flex developer

    Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0. Компания ABSOLUTIST – •Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист PHP/1С-Битрикс

    $2500

    В компанию ТОП-10 требуется на постоянную работу программист PHP. Требования: 1. Опыт программирования - от 1 года 2. Опыт работы с Битриксом - от 6 месяцев 3. Наличие сертификатов Битрикса 4. Знание Jquery и других библиотек Оплата - высокая, по итогам ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист, Киев

    $1000

    Агентство Интернет-рекламы приглашает на работу специалистов в области web-технологий: WEB-программист ТРЕБОВАНИЯ: - знание PHP+MySql - верстка HTML + CSS - опыт работы с распространенными CMS (Joomla, WordPress, Drupal, Bitrix, ShopCms) - знание принципов работы технологии Smarty - интерес в собственном ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист

    Работа над существующим проектом(расширение функционала,исправление ошибок) , долгосрочное сотрудничество оплата своевременно и без задержек,претенденты ТОЛЬКО ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!!!Подробности при личной встрече.Контакты [email protected] (mail агент) Владимир, пишите буду рад сотрудничеству с профессионалом.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP/JS программист-виртуоз в офис в Москве (ЮВАО)

    $1600

    Ищем грамотного программиста в творческий палисадник. Требования: — Виртуозное владение PHP/JS. — Опыт разработки на Symfony или Yii — Опыт разработки(программирования) GUI на любом фреймворке или чистом JS ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад